Voetbal op zijn lelijkst: speler van ploeg Duchâtelet wil niet weten van fair play en krijgt hele ploeg achter zich aan

video De toeschouwers van de wedstrijd tussen Carl Zeiss Jena en SV Meppen in de derde Duitse afdeling zijn getuige geweest van een jammerlijk staaltje van onsportiviteit. Sören Eismann, een middenvelder van de ploeg van eigenaar Roland Duchâtelet, eiste in negatieve zin de hoofdrol op.

Net voor het uur, bij een 0-2-stand in het voordeel van Meppen, ging Julian Günther-Schmidt van de thuisploeg tegen de vlakte na een duel. Nico Granatowski wilde het spel onderbreken, zodat Günther-Schmidt verzorging kon krijgen. Maar daar dacht Eismann toch even anders over. De 29-jarige Duitser onderschepte de bal, trok richting het doel en legde het leer kurkdroog voorbij Meppen-doelman Domaschke in doel.



Nagenoeg de hele ploeg van Meppen zette meteen de achtervolging in op Eismann, die wel beschermd werd door de scheidsrechter. De treffer telde gewoon en Jena klom zo op 1-2. En de goal van Eismann bleek ook van goudwaarde te zijn, want in het slot sleepte de thuisploeg zelfs nog een puntje uit de brand. In minuut 82 werd de gelijkmaker immers gescoord door... Eismann.

