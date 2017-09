Anderlecht-bestuur zorgt voor hilarische scène in Kortrijk

TLB

17/09/17 - 09u59 Bron: Play Sports

Van Holsbeeck had wel zin in een snoepje. © Play Sports.

video Anderlecht kon gisteravond niet winnen in Kortijk en blijft daardoor hangen in de grijze middenmoot van het klassement. Frustrerend, ook voor het bestuur van paars-wit. Voorzitter Roger Vanden Stock zocht zijn heil dan maar in een zakje snoepjes en dat had ook Herman Van Holsbeeck opgemerkt. De managervan de Brusselaars leek ook wel zin te hebben in de lekkernij, maar dat was zonder zijn baas gerekend. Alsof het nog niet zuur genoeg was dat de 'Kerels' Anderlecht twee punten hadden afgesnoept...