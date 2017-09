Geordie Shore-ster maakt furore in kooivechten: tegenstander na 30 seconden knock-out

XC

Kijkers van het programma 'Geordie Shore' kennen hem ongetwijfeld: Aaron Chalmers. De volgetatoeëerde Brit is een ster in de Engelse realityserie, maar laat daarnaast ook van zich horen in het kooivechten. In mei won Chalmers al van Greg Jenkins, gisteren sloeg hij in de BAMMA 31 (British Association of Mixed Martial Arts) zijn tegenstander Alex Thompson al na 32 seconden tegen het canvas: knock-out. Chalmers behoudt zo zijn ongeslagen status (2-0).