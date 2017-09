Rookie uit NFL doorbreekt de vloek van pornoster en 'zwarte weduwe' van de sport

© rv.

Mia Khalifa, notoir Amerikaans sportfanate en pornoster, heeft al meer dan één sportcarrière naar de vaantjes geholpen. Maar nu doorbreekt een 22-jarige rookie uit de National Football League haar zogenaamde vloek.

De video zelf is nochtans behoorlijk onschuldig. De twee spelen er louter wat basketbal in huis, waarbij Watson de dunk van Khalifa blokt. Maar wat blijkt? Khalifa en Watson zijn blijkbaar echt bevriend en de pornoster gebruikte het in juni opgenomen filmpje louter om Watson gisteren een gelukkige verjaardag te wensen.