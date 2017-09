Zo ontmijn je een counter: sproeiers springen plots aan tijdens Europa Leagueduel

GVS

Net wanneer de tegenstander een veelbelovende actie in elkaar dreigt te boksen deden de sproeiers keurig hun werk. Het is hoogstwaarschijnlijk puur toeval en dus een technisch foutje, maar het waterspektakel zorgde in het Europa Leagueduel tussen Vitória Guimarães en Red Bull Salzburg wél dat de scheidsrechter de wedstrijd even diende stil te leggen. De Oostenrijkers - op dat moment 1-0 in het krijt - waren niet echt gediend met het oponthoud, maar geen ramp. Tien minuten later legde Salzburg de gelijkmaker toch in het mandje, meteen de eindstand in Portugal.



Nog een leuk weetje over Guimarães: de club begon zonder Europeanen aan de wedstrijd. Vier Brazilianen, twee Colombianen, een Ivoriaan, een Ghanees, een Venezolaan, een Peruviaan en een Uruguayaan stonden in de basiself van het huidig nummer zeven in de Primeira Liga. Een primeur in de Europa League.