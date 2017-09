Stoute posts op Instagram brengen WAG van Duitse topvoetballer in problemen

© instagram scarlettgartmann.

Ze zijn een van de hipste celebritykoppels in Duitsland: Marco Reus, topspits van Borussia Dortmund, en model Scarlett Gartmann. Sinds 2016 samen en in die twee jaar vooral geluk gekend. Maar de laatste tijd vergaat het Reus en Gartmann minder. Terwijl de voetballer in de door Borussia gewonnen bekerfinale tegen Eintracht Frankfurt eind vorig seizoen een zware blessure aan de ligamenten van de knie opliep, haalt Scarlett de koppen in Duitsland omwille van haar Instagramgebruik. Er loopt immers een rechtsprocedure tegen haar omdat ze op haar account op illegale wijze reclame maakt. Zo showt het 23-jarige model verschillende foto's waarop ze vooral horloges, schoonheidsproducten en handtassen in de verf zet, zonder erbij te zetten dat het om betaalde reclame gaat. Dat is in Duitsland verboden. Inmiddels heeft Gartmann dat al aangepast, maar een rechtszaak is lopende.