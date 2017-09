Ierland in shock: windhond test positief op cocaïne

MH

14/09/17 - 17u48 Bron: metro.co.uk

Straf nieuws vanuit Ierland verspreidt zich vandaag. Zo heeft Clonbrien Hero, een windhond die races loopt, positief getest op het gebruik van cocaïne.

In drie verschillende testen tussen 24 juni en 22 juli werden er bij de hond sporen gevonden van het gebruik van cocaïne. Clonbrien Hero was eerder dit jaar nog de winnaar van de Irish Laurels - één van de grootste evenementen uit de windhondenraces in Ierland.



Graham Holland, trainer van de hond, reageert vol ongeloof. "Wij voelen ons het slachtoffer van iets wat we niet gedaan hebben", vertelde hij aan The Times. "Als je op voorhand weet dat je getest zal worden wanneer je een race wint, ga je de hond geen cocaïne toedienen. Ik zit ondertussen al meer dan 30 jaar in het vak en plots word ik van zo iets beschuldigd."



Het is niet overigens niet de eerste keer dat de sport geteisterd wordt door een schandaal. In juli lekte immers uit dat liefst 12 windhonden ook al positief hadden getest op cocaïne.