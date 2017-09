Mountainbiker trok voor tocht naar het bos. Maar wat hem na deze bocht overkwam, zal hij niet snel vergeten

Door: redactie

14/09/17 - 17u21 Bron: GrindTV, Reddit

James Chavez had nooit verwacht wat er zich na deze bocht op zijn pad zou bevinden. © rv.

video Een tochtje in een bos is voor de Amerikaanse mountainbiker James Chavez uitgedraaid op een schrikwekkende ervaring. Chavez botste tijdens zijn ritje in het Kincaid Park in Anchorage (Alaska) na een bocht immers op een zwarte beer. De onfortuinlijke sportieveling schrok zich een hoedje, kneep zijn remmen dicht en belandde in de struiken. Vervolgens reed hij opnieuw de andere kant op.