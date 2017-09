Real-ster Asensio mist duel tegen APOEL om wel héél bizarre reden

Door: redactie

Het kostte Zinedine Zidane zichtbaar moeite zijn gezicht in de plooi te houden toen hij werd gevraagd naar de afwezigheid van Marco Asensio vanavond tegen Apoel Nicosia. De aanvallende middenvelder ontbreekt in de selectie om een wel heel bijzondere reden.

Nee, het is geen truc of slechte grap, bezwoer Zidane op de persconferentie in aanloop naar het openingsduel in de Champions League. Asensio laat verstek gaan vanwege een uit de kluiten gewassen puist op zijn onderbeen. "Hij krijgt zijn kous niet meer omhoog", grinnikte de doorgaans stuurse Fransman.



Na het scheren van zijn benen zou een dwarsliggend haartje voor een infectie hebben gezorgd, meldt El Mundo Deportivo. Normaal gesproken is de Spaans international zondag tegen Real Sociedad weer van de partij.

