Amerikaanse Montpelier krijgt opmerkelijk cadeautje van ... Montpellier

XC

13/09/17 - 08u35

Ellyes Skhiri (rechts) van Montpellier. © afp.

Pijnlijk moment vorige week voor Montpellier. Op sommige tenues van de Franse eersteklasser stond namelijk een kemel van formaat: Montpelier in plaats van Montpellier. Een 'l' te weinig dus. "De logoleverancier heeft twee series vervaardigd, waarbij bij één serie iets is foutgelopen. Wie zo een truitje heeft aangekocht, kan onmiddellijk zijn of haar tenue omwisselen in een correct exemplaar of zijn of haar geld terugvorderen", klonk het enkele dagen geleden bij de Franse club.



Daarnaast heeft Montpellier nog een (bizarre) oplossing om zijn blunder enigszins te herstellen. De kampioen van het seizoen 2011/2012 stuurt de foute truitjes echter gratis op naar het Amerikaanse Montpelier, tevens ook de hoofdstad van de staat Vermont. Het is op z'n minst gezegd een opmerkelijk geschenk...