Knap staaltje sportiviteit! Bochum-kapitein krijgt onterechte penalty en geeft schwalbe toe aan ref

12/09/17

Felix Bastians is een eerlijk man. Bij een duel in de Duitse tweede klasse tussen VfL Bochum en Darmstadt floot de scheidsrechter een strafschop na een tackle op de kapitein van Bochum. Het stadion stond in rep en roer, volgens de thuisploeg was er namelijk helemaal geen contact. De meeste fopduikers zouden het cadeautje in dank aannemen, maar niet Bastians. Hij gaf tegenover de ref immers ruiterlijk toe dat het inderdaad een schwalbe was. De tegenstander kon de eerlijkheid van de 29-jarige Duitser dan ook meer dan smaken.



Wat de actie des te mooier maakt: Bochum stond op dat moment 1-0 achter. De oprechtheid van de middenvelder werd beloond, samen met zijn teamgenoten boog hij de achterstand nog om in een 1-2-overwinning.