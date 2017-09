De grootste angst van elke wielrenner: stuur breekt af waarna Fransman snoeihard tegen de vlakte gaat

GVS

video Het is ongetwijfeld de grootste nachtmerrie van elke wielrenner. Maxime Roger was aan een goede tijdrit bezig in de Tour de Moselle - een vierdaagse rittenkoers in het noordoosten van Frankrijk - toen abrupt zijn stuur afbrak. De 21-jarige belofte van de jeugdploeg van AG2R La Mondiale ging aan een rotvaart ongemeen hard tegen de grond. Als bij wonder hield de Fransman geen breuken over aan zijn onfortuinlijke val, maar de volgende keer hij opnieuw op een tijdritfiets springt zal het gegarandeerd toch met knikkende knieën zijn.