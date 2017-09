En of Sven Nys het nog kan (al heeft hij wel twee pogingen nodig)

PL

12/09/17 - 09u20

© Twitter.

video

Sven Nys is het nog niet verleerd. Het voorbije weekend demonstreerde de ex-wereldkampioen zijn crosskunsten op de Chicago Cross Cup, een regelmatigheidscriterium in de VS. Nys, 41 intussen, jumpte met zijn fiets over een balk en probeerde daarna via een smalle goot een steile trap op te rijden. Dat mislukte bij poging één in extremis, zodat Nys besliste om op zijn stappen terug te keren. Hij slaagde met verve in zijn tweede poging om naar boven te rijden, tot groot jolijt van het Amerikaanse publiek.



Nys was samen met boezemvriend Sven Vanthourenhout in de VS om er clinics te organiseren voor veldrijders.