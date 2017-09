Spektakel op achtste editie Xtreme Xperience in De Schorre

David Acke

10/09/17 - 22u36

© Benoit De Freine.

Voor de achtste editie van Xtreme Xperience trokken enkele duizenden mensen naar De Schorre in Boom. Op het programma meer dan vijftig extreme sporten voor jong en oud.



Al de activiteiten waren gebaseerd op de vier natuurelementen: water, lucht, aarde en vuur. Bedoeling was om de mensen te laten kennismaken met niet alledaagse activiteiten als blobjump, panavoetbal en mountainboarden.



Nieuw dit jaar was het trapeziumpark waar jong en oud geassisteerd werd door professionals zoals Summer en Hubbart uit de Verenigde Staten. Zij tourden jarenlang met Cirque du Soleil en geven vandaag les in de circusschool in Antwerpen.



Voor wie even genoeg had van de extreme activiteiten, kon deelnemen aan verschillende workshops, zoals het ontwerpen van eigen longboards, een workshop DJ scratch & beatbox of een battle van breakdancers bewonderen.