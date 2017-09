Bob Marley, Martin Luther King, Nelson Mandela... Herkent u ze allemaal op de rug van deze Watford-spits?

DMM

Tatoeages horen tegenwoordig bij het voetbal, net zoals een kopje koffie bij uw ochtendritueel. De ene pakt het al iets grootser aan dan de andere, maar wat Watford-spits Andre Gray op zijn rug heeft laten zetten, is niets minder dan een kunststukje.



De 26-jarige spits kwam afgelopen seizoen bij Watford terecht na een transfer van om en bij de 20 miljoen euro. Dat ze bij de Engelse club zo ook een schitterend streepje tattoo-kunst hadden binnengehaald, werd pas recent duidelijk.



Niemand minder dan Bob Marley, Rosa Parks, Martin Luther King, Nelson Mandela, Muhammad Ali, Malcolm X en nog enkele anderen sieren immers de rug van Andre Gray. De goaltjesdief is een fervent aanhanger van de burgerrechtenbeweging voor zwarten en draagt dit uit met een indrukwekkende rugtattoo.



Vindt u ze allemaal terug of herkent u nog andere beroemdheden/gebeurtenissen op de rug van Gray?