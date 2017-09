"Cristiano Ronaldo slaapt vijf keer per dag anderhalf uur"

PL

Opmerkelijk bericht uit het kamp van Cristiano Ronaldo: de Portugese superster zou zijn slaapritme sinds enige tijd volledig veranderd hebben. Dat zegt Nick Littlehales, een slaapcoach die 'CR7' sinds een viertal jaar begeleidt.



Ronaldo houdt er dagelijks vijf slaapsessies op na, die telkens 90 minuten duren. Goed voor 7,5 uur slaap, verspreid over 24 uur, wat zou betekenen dat Ronaldo 's nachts een deel van de tijd wakker is. De reden voor het ongewone slaapritme: volgens Littlehales is acht uur op rij slapen onnatuurlijk. Het zou ertoe leiden dat men tussen 13 en 15 uur onproductief is.



Littlehales heeft overigens nog een andere slaaptip in petto: een dunne matras. "Waarom voelen wij ons bij het kamperen zo fantastisch als we wakker worden in onze tent? De reden is simpel: alles wat we nodig hebben, is een dunne matras!"