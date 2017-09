Door: redactie

7/09/17 - 17u52

© Screenshot YouTube.

video

Na Yannick Carrasco en Kevin De Bruyne is het nu de beurt aan Eden Hazard om een hoofdrol te spelen in een filmpje van de Nederlandse freestyler Soufiane Touzani. In het filmpje zijn zoals steeds veel skills te zien. Hazard vertelt echter ook dat hij al vanaf zijn tiende naar de filmpjes van Touzani kijkt.