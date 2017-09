Sharapova over haar rivaliteit met Serena: "Dat ik getuige was van dat kwetsbaar moment, zal ze mij nooit vergeven"

GVS

7/09/17 - 18u45

Vijftien maanden, zo lang stond de geschorste Maria Sharapova aan de kant. Tijd zat dus om zich op andere terreinen te begeven, zo ook het schrijven van een biografisch boek. In "Unstoppable: My Life So Far" legt de voormalige nummer één in het vrouwentennis haar ziel bloot. De meest opmerkelijke passage: haar rivaliteit met Serena Williams.

Sharapova gaat in haar boek geen onderwerp uit de weg. Zo lucht de Russische onder meer haar hart over dé remedie na een zware nederlaag: shoppen. "Wanneer je het gevoel hebt dat je bij een psycholoog moet gaan, ga dan in de plaats shoppen en koop een paar schoenen. Als het echt een fantastisch paar is, verdwijnen al je zorgen meteen. Waarom 300 dollar verspillen aan nonsens bij de psychiater wanneer je voor hetzelfde geld elke dag een mooi paar schoenen kan dragen? Dat is pas gezond verstand", vertelt de vijfvoudige grandslamwinnares in haar neergeschreven memoires.



Ook haar schorsing komt ter sprake - "het was een mindfuck, net of er een worm in mijn hersenen kroop" - en haar vlucht naar Siberië na de verschrikkelijke kernramp van Tsjernobyl. Maar de meest in het oog springende passage is toch haar relaas over een bewogen moment met Serena Williams, een herinnering die gedurende haar hele carrière en schorsingsperiode voortdurend door haar hoofd spookt maar ook motiveert.

Kwetsbaar moment

Flashback naar 2004, toen de amper 17-jarige Sharapova in de finales van Wimbledon de Amerikaanse opzij zette met duidelijke 6-1, 6-4-cijfers. Een mokerslag vanjewelste voor Williams. De Amerikaanse ging na de wedstrijd dan ook uithuilen in het clubhuis, toen haar opponente prompt voor haar stond. Een emotioneel moment, tevens de start van een grote en ietwat bizarre rivaliteit tussen beide dames.



"Ik denk dat ze me nooit heeft vergeven dat ik getuige was van dat kwetsbaar moment", aldus Sharapova. "Ik denk dat Serena me haatte omdat ik dat tengere kind was dat haar klopte op Wimbledon, tegen alle voorspellingen in. In haar ogen pakte ik iets af dat haar toebehoorde. Ik denk dat ze me haatte omdat ik haar op haar laagste moment heb gezien. Maar bovenal denk ik dat ze me haatte omdat ik haar hoorde huilen. Dat vergeet ze nooit en zal ze me nooit vergeven", aldus Sharapova. Sindsdien is er een een kink in de kabel tussen beide dames. "Serena en ik zouden vrienden moeten zijn, we delen immers dezelfde passie. Maar we zijn het niet", vertelde Sharapova eerder over haar relatie met de jongste van de Williamszussen.