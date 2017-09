De reden achter de bizarre ploegfoto's van Wales

XC

Zijn de bizarre ploegfoto's van Wales u al opgevallen? Bale en co volgen namelijk nooit het stramien van vijf spelers onderaan en zes bovenaan, of omgekeerd. Ook eergisteren in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Moldavië poseerden 'The Dragons' op hun manier. Reden? Enkele jaren terug stonden de Welshmen bijzonder slecht opgesteld voor de ploegfoto. Achteraf hilariteit alom, en dus besloten ze om sindsdien telkens abnormaal te poseren. "We oefenen daar niet op", aldus Wales-boegbeeld Joe Ledley. "We praten vooraf kort met de groep en beslissen dan wat we doen. We zullen er volgens mij ook nooit mee stoppen."



Daarnaast geloven ze ook dat het hen geluk brengt. Best mogelijk, aangezien Wales de laatste jaren beter aan het presteren is. Zo schakelden Bale en co onze Rode Duivels uit in de kwartfinale van het EK. Momenteel staan ze tweede in groep D van de kwalificatie voor het WK 2018 in Rusland.