Chili dreigt WK te missen, maar fans houden sterspeler buiten schot. Diens liefje is wél de kop van Jut

Nergens ter wereld is de kwalificatiegroep voor het WK voetbal spannender dan in Zuid-Amerika. Na de vorige speeldag staat Argentinië nog steeds op de vijfde plaats die recht geeft op barrages, maar Chili (nochtans de winnaar van de Copa America vorig jaar) dreigt de boot naar Rusland vollédig te missen. Ook sterspeler Alexis Sanchez kon niet verhinderen dat zijn land eergisteren met 1-0 onderuit ging tegen Bolivia, maar de fans weigeren een steen te werpen naar de aanvallende middenvelder van Arsenal. Wie dan wel de kop van Jut is? Mayte Rodriguez. Lees hieronder verder

De bevallige dame is sinds dit jaar de steun en toeverlaat van de man die de voorbije transferperiode ei zo na naar Manchester City verkaste en volgens de Chileense fans is zij de bron van alle kwaad. Zo hebben ze zelfs een Facebook-evenement het leven ingeroepen op vijf oktober (de dag waarop het doek valt over de WK-kwalificatie en de Chilenen hun lot dus kennen, red). "Mars zodat Alexis een punt ze achter zijn relatie met Mayte en terug zijn beste niveau haalt om ons naar het WK 2018 in Rusland te schieten", zo werd het gedoopt en intussen gaven al meer dan 9.000 mensen aan er interesse in te hebben.