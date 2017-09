Tien dagen verlof tijdens het WK? De Ideale Wereld toont op hilarische wijze hoe je dat voor elkaar krijgt

YP

Ook bij De Ideale Wereld, het satirische actualiteitsmagazine op Canvas, zagen ze hoe de Rode Duivels zich afgelopen zondag verzekerden van een ticket voor het WK in Rusland komende zomer. Meteen het sein voor Otto-Jan Ham & co om in hun eerste aflevering van het nieuwe seizoen 'DIW WK Kweek Week' in het leven roepen. "De eerste match vindt plaats binnen 1 week en 9 maanden. Maak dus deze week een zachtroze baby bij een vrouw naar keuze en schenk jezelf 10 dagen betaald verlof cadeau!", klinkt het ter verduidelijking van het 'initiatief' op de website.



Diegene die nog niet helemaal mee zijn, moeten maar een keertje naar bovenstaande, toch wel hilarische video kijken.