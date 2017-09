Hilarisch: Amerikaans tennistalent duikt onder tafel nadat ze op persbabbel wordt aangevallen door "draak"

YP

Het gaat hard voor Sloane Stephens. De 24-jarige Amerikaanse is op de US Open pas aan haar vijfde toernooi bezig nadat ze begin dit jaar moest geopereerd worden aan een stressfractuur in haar voet, maar op die vijf toernooien won ze wel liefst 900 plaatsen op de wereldranglijst. Nu volgt in de halve finale een confrontatie met landgenote Venus Williams, maar op de persbabbel in de aanloop daar naartoe kreeg ze eerst al met een andere vijand af te rekenen: een gigantisch vliegend insect. Stephens dook meteen onder de tafel waaraan ze zat, waarna ze naar het ongedierte refereerde als "een draak" - tot groot jolijt van de aanwezige journalisten, natuurlijk.