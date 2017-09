Chelsea vraagt fans naar hun 'Goal van de Maand' en weer is daar Batshuayi met een geniale bijdrage

YP

Ook seizoen 2017-2018 is niet bepaald vlot van start gegaan voor Michy Batshuayi bij Chelsea. Hij mocht aan het seizoen starten tegen Burnley maar was toen erg zwak en een week nadien, bij de 1-2-winst tegen Tottenham, trof de Rode Duivel zelfs raak in zijn eigen doel. Maar tegenslag of niet: Batshuayi zal altijd blijven lachen en hij is ook niet vies van wat zelfspot. Zo verspreidde Chelsea gisteren via de officiële kanalen op sociale media de video met de genomineerden voor de 'Goal van de Maand' augustus, waarop 'Batsman' zich alweer niet onbetuigd liet. "Waar is mijn kopbal tegen Tottenham gebleven?", vroeg hij zich, vergezeld van de nodige smileys, af.