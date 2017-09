Te veel ballen in haar tuin: vrouw laat amateurduel op deze wijze stilleggen

© Puk & Match 65.

Een wedstrijd in de Franse amateurreeksen is het voorbije weekend om een wel héél bizarre reden gestaakt. Vijfenzestig minuten waren we ver in het duel tussen Juillan en Tarbes toen een vrouw van middelbare leeftijd plots het terrein opstapte met een stoel in de handen. Spelers en scheidsrechter keken verbaasd op, je zou voor minder.



Het werd helemààl te gek toen de vrouw zich in de middencirkel neervlijde en daar doodgemoedereerd bleef zitten. Wat bleek? De dame in kwestie was het beu dat tijdens trainingen en wedstrijden steevast ballen in haar tuin vlogen. Als teken van protest organiseerde ze een 'sit-in'. Het bestuur van de plaatselijke club probeerde nog op de vrouw in te praten, tevergeefs. Na een oponthoud van 45 minuten besliste de ref om het duel definitief te staken.