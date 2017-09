Ex-spits Anderlecht veroordeeld voor overdreven snelheid met Porsche Cayenne

Mathias Mariën

6/09/17 - 12u56

Profvoetballer Gohi Bi Zoro - beter bekend als Cyriac - is in de Brugse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 120 euro nadat hij met zijn Porsche Cayenne werd geflitst langs de E40 in Oostende. De ex-spits van KV Oostende en Anderlecht reed op 23 mei vorig jaar aan een gecoorigeerde snelheid van 129 kilometer per uur. Zijn voorgestelde minnelijke schikking bleef onbetaald waardoor de zaak voor de rechtbank kwam.



De 27-jarige spits, die afgelopen zomer een transfer versierde naar Turkije, was niet aan zijn proefstuk toe. In het verleden werd de goalgetter al vijf keer eerder veroordeeld door de politierechter. Vier keer ging het om overdreven snelheid. De voetballer kwam zelf niet opdagen in de rechtbank en werd bij verstek veroordeeld.