Hond steelt de show in Zuid-Amerikaanse topper waarna Willian heerlijk raak schiet

Door: Mike De Beck

5/09/17 - 23u35

© RV.

video

Colombia - Brazilië, oftewel James versus Neymar. De Zuid-Amerikaanse topper beloofde hoogspanning en beide landenteams ontgoochelden ook niet. Al moest er iets opmerkelijk gebeuren voordat de magie op het veld te zien was. Diep in de eerste helft dook er namelijk plots een hond op het veld en moest het spel stilgelegd worden om het dier van het veld te verwijderen.



Wat er zich daarna afspeelde was echter van een fabelachtige schoonheid. Neymar legde een diepe bal terug tot bij Willian die het leer prinsheerlijk in de verste bovenhoek joeg. Buitenkantje voet. Het fantastische doelpunt is hieronder absoluut het bekijken waard.