Syrische commentator tot tranen toe bewogen na gelijkmaker in 93ste minuut

Door: Mike De Beck

5/09/17 - 22u12

Syrian commentator breaks into tears after Omar Al-Somah's historic goal against Iran. Goosebumps. pic.twitter.com/MSUC2IBCD0

video

Het venijn zat hem helemaal in de staart in de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Iran en Syrië. De bezoekers hadden genoeg aan een punt om een plek in de barrages veilig te stellen, maar de troepen van bondscoach Ayman Hakeem leken ernaast te grijpen.



Iran stond 2-1 voor totdat de 93ste minuut aanbrak. In blessuretijd sleepte Omar Al Somah in extremis nog een punt en nog een kans op kwalificatie uit de brand. De Syrische commentator wist dan ook met zijn vreugde geen blijf en pinkte zelfs een vreugdetraan weg. Bekijk de beelden hierboven. De natie was in extase en treft nu Australië in een rechtstreeks duel voor een plek op het WK in Rusland.