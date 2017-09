Deze weerzinwekkende foto van hand van Kvitova onderstreept haar onwaarschijnlijk verhaal

Filip Dewulf

5/09/17 - 20u23

© photo news.

Negen maanden geleden wist Petra Kvitova (WTA 14) niet of ze nog ooit tennis zou kunnen spelen. Bij een overval in haar eigen appartement in het Tsjechische Prostejov werd haar hand zeer ernstig verwond met een mes. Pezen, spieren en zenuwbanen waren overgesneden (zie de huiveringwekkende foto van haar hand hieronder). Met dank aan het uitzonderlijk werk van een handchirurg en heel veel wilskracht kwam de 27-jarige Kvitova op Roland Garros al opnieuw in actie en staat ze vandaag in de kwartfinale van de US Open. En dat terwijl ze nog altijd geen vuist kan ballen met haar linkerhand.



Maar goed tennissen wel. Zondagnacht won ze in een hoogstaande partij (7-6, 6-3) van toernooifavoriete en Wimbledon-winnares Garbine Muguruza (WTA 3) en bij de laatste acht speelt ze nu tegen Venus Williams (WTA 9). "Venus heeft al prima resultaten gehaald op de grandslamtoernooien dit jaar", wist Kvitova. "Zij bereikte de finale in Melbourne en op Wimbledon. Zij is een groot kampioene. Het zal voor mij opnieuw een straffe match worden in het Arthur Ashe Stadium. Zij heeft iets speciaals dat andere speelsters niet hebben. Ik zal mijn beste tennis moeten brengen."