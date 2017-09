Opdoffer voor Lampaert: mist plek in top tien nadat hij te laat startte in tijdrit Vuelta

Door: Mike De Beck

5/09/17 - 17u59

© RV.

video

Woops. Too late at the start... ¿¿ #panic #ooowwwshit https://t.co/Bgqn4Zhlmd — Yves Lampaert (@yveslampaert)

Hij had er zoveel meer van verwacht, van zijn race tegen de klok in de Vuelta. Maar in alle hectiek vergat Yves Lampaert zich op tijd naar de start te begeven. Het vervolg: de Belgische kampioen tijdrijden rolde twintig seconden te laat van het startpodium. De hardrijder van Quick.Step-Floors kon zo naar zijn toptienplaats fluiten en eindigde uiteindelijk als dertiende in de individuele tijdrit. Op 2'07" van ritwinnaar Chris Froome. Frappant: als we die twintig seconden van zijn tijd aftrekken, dan belandde Lampaert net op de tiende plek.