Paul de Octopus, aan de kant: deze Braziliaanse is het zelfverklaarde orakel van het WK komende zomer

6/09/17

Suzy Cortez, ofte 'Miss Bumbum 2015', heeft grootse plannen. De zwartharige Braziliaanse, die dus vooral bekend staat omwille van haar rondingen, heeft bij Playboy Portugal immers een contract ondertekend als mascotte voor het WK in Rusland van volgend jaar. Om dat te vieren liet ze bijgevoegde beelden schieten, maar daar blijft het zeker niet bij: ze gaat zich ook effectief 'engageren' tijdens het wereldkampioenschap. "Mijn kont zal Paul de Octopus (het dier dat verscheidene uitslagen van het WK 2010 succesvol voorspelde, red.) helemaal doen vergeten, ze wordt het nieuwe WK-orakel", klinkt het. Ze beloofde haar fans onder meer om voor elke wedstrijd haar achterste te verven in de kleuren van het land waarvan zij denkt dat het de wedstrijd gaat winnen.



Cortez heeft wel al een en ander voetbalgerelateerd op haar kerfstok. Zo steekt ze het op haar Instagrampagina niet onder stoelen of banken dat ze FC Barcelona hoog in het vaandel draagt en het kwam op een gegeven moment zelfs zo ver dat Lionel Messi en zijn toenmalige verloofde Antonella haar blokkeerden via de sociaalnetwerksite omdat ze aan het flirten ging met eerstgenoemde. Benieuwd of ze even succesvol wordt als helderziende Paul...