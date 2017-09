Grappen en grollen met Hazard: "Batshuayi moet echt iets aan zijn haar veranderen"

MDB

Met Eden Hazard, Thibaut Courtois en Michy Batshuayi (en voorlopig ook Charly Musonda) is er een stevig Belgisch legioen aan het werk op Cobham. Maar hoe goed kunnen de Rode Duivels het bij Chelsea met elkaar vinden? Eden Hazard licht het even toe.

"We zijn goede vrienden, want we zijn van hetzelfde land, praten dezelfde taal. We kunnen ergens grappen over maken en zijn altijd aan het lachen. Het is goed om vrienden naast je te hebben", vertelt Hazard die toch nog iets wil veranderen aan Michy Batshuayi. "Michy moet zijn haar echt veranderen en Thibaut moet stoppen met zijn schoenen onder mijn locker te zetten", lacht Hazard. Maar Michy had al een antwoord klaar. "Zegt Hazard die nu al voor 57 jaar op rij hetzelfde kaspel heeft", pende de spits neer op Twitter.



Veel grappen en grollen dus tussen de landgenoten. Ook over de kledingstijl van zijn makkers heeft Hazard een grappig antwoord. "Het is moeilijk voor Thibaut om kleren te vinden, want hij is veel te groot. Michy houdt er dan weer van om zich te kleden als rapper. Het is zijn eigen stijl, ik vind het niet mooi, maar voor hem is het goed." De drie zien elkaar ook blijkbaar buiten de club. "We hebben eens samen gebarbecued bij mij thuis en de kinderen houden van elkaar. Dus soms spelen ze samen in de tuin", vertelt Hazard.