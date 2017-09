Alsof hij nog niet genoeg centen heeft: Mayweather wint jackpot in casino en weet direct wat ermee gedaan

GVS

video Het gaat Floyd Mayweather op z'n zachtst gezegd voor de wind. Na zijn prestigieuze overwinning tegen McGregor heeft de Amerikaanse bokser alweer reden tot juichen. In een casino in zijn thuisland won Mayweather met een slotmachine maar liefst 143.000 euro. 'Money' wist onmiddellijk wat te doen met de centen en trok met de buit naar zijn stripclub.

Mayweather doet zijn bijnaam 'Money' alle eer aan. Na het astronomische bedrag dat de Amerikaan mocht opstrijken na zijn overwinning in the Fight of the Century tegen MMA'er McGregor - zijn fortuin wordt nu op een slordige 850 miljoen euro geschat - mag de ongeslagen bokser alweer wat duiten op zijn bankrekening bijschrijven.



In een Amerikaans casino won Mayweather met een slotmachine immers de jackpot. In totaal mocht hij 170.000 dollar (143.000 euro) huiswaarts - of beter gezegd naar zijn stripclub - meenemen. Pronkend met zijn vangst stelde hij namelijk dat hij zich meteen naar 'Girl Collection' zou begeven.