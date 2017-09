Valt het wielerseizoen van Puck Moonen in het water? Nederlandse likt haar wonden op Instagram

Door: redactie

5/09/17 - 14u16

© Instagram.

Nu het veldritseizoen in aantocht is, mogen ook de rennersvrouwen zich stilaan opmaken voor een nieuw seizoen cyclocross. Ook Puck Moonen mag zich dadelijk weer voltijds richten op de prestaties van vriend Eli Iserbyt, zeker nu de Nederlandse haar wegseizoen vroegtijdig in het water ziet vallen.



Moonen kwam na een trainingstochtje ten val en moet zo hoogstwaarschijnlijk een kruis maken over haar laatste wedstrijd van het wegseizoen. Gelukkig kwam La Iserbyt er met enkele stevige schaafwonden vanaf.