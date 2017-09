Duits international laat goed hart zien en koopt 1200 interlandkaartjes voor zieke en arme kinderen

Marieke de Ruijter

4/09/17 - 19u32

© photo news.

Sami Khedira heeft 1200 kaartjes gekocht voor het WK-kwalificatieduel Duitsland-Noorwegen van vanavond in Stuttgart. De Duitse middenvelder heeft de kaartjes vervolgens uitgedeeld aan maatschappelijk benadeelde kinderen en kinderen die vechten tegen kanker.

"Ik vond het belangrijk om niet alleen geld te geven, maar iets te doen waar de kinderen zelf iets aan hebben. Door financiële of logistieke redenen zouden de meeste van deze kinderen nooit de kans hebben gehad om naar een wedstrijd te gaan," aldus de ster van Juventus.



Duitsland kan zich vanavond in groep C plaatsen voor het WK als het Noorwegen verslaat en Noord-Ierland in Belfast niet wint van Tsjechië.