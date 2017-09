"We zouden hoe dan ook in bed zijn beland": huwelijk Rooney op springen na flirt tijdens dronken nachtje

GVS

4/09/17 - 17u12

© photo news.

Het huwelijk van Wayne Rooney hangt aan een zijden draadje. Dat de Engelse ster vorige week een nachtje ging stappen en zijn uitje abrupt eindigde op het politiebureau was al bekend. Maar nu blijkt dat de avond nog zoveel meer in petto had. Volgens de Daily Mail was Rooney namelijk in het gezelschap van ene Laura Simpson, met wie hij zich té goed amuseerde. Coleen - de vier maand zwangere vrouw van de Evertonspits - reageerde furieus en woont intussen met de kinderen bij haar ouders.

Coleen Rooney © photo news. Eerder berichtten we dat Wayne Rooney vorig week stevig de bloemetjes had buitengezet. De aanvaller - die onlangs een punt zette achter zijn interlandcarrière - danste op de nacht van donderdag op vrijdag in een Britse bar op de tafels en zong in het gezelschap van Burnley-verdediger Phil Bardsley enkele Oasis-klassiekers. Maar de avond eindigde met een valse noot. Rooney werd dronken achter het stuur gespot - hij blies driemaal het toegelaten alcoholpercentage - en mocht het op het politiekantoor uitleggen.



Volkswagen Beetle

Nu breien de Britse tabloids een vervolg aan de escapade. De aanvaller van Everton zou namelijk niet enkel op pad zijn geweest met Bardsley. Ook ene Laura Simpson was aanwezig en de twee konden het blijkbaar zeer goed - té goed - met elkaar vinden. In de cocktailbar 'The Symposium' werden Rooney en Simpson volgens de Daily Mail namelijk "al kussend en knuffelend" gespot. De Volkswagen Beetle waarin Rooney werd gearresteerd bleek bovendien van de 29-jarige dame te zijn. "Mocht de politie ons niet hebben tegengehouden zouden we hoe dan ook in bed zijn beland", aldus Simpson. Wayne en Coleen in betere tijden © photo news.