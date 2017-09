Israëlische aanvoerder stopt als international na fluitconcert

Door: redactie

4/09/17 - 12u42 Bron: Belga

Israel's Eran Zahavi throwing away the captain's armband for the last time..#ISRMKD pic.twitter.com/fEreBXu62I — Still Need a CM (@InvertdWhinger) 2 september 2017

Israël neemt het morgen zonder zijn aanvoerder Eran Zahavi in Reggio Emilia op tegen Italië in de kwalificatiewedstrijd voor het WK 2018 in Rusland. De 30-jarige aanvallende middenvelder is het gefluit van de eigen supporters beu en besliste het voor bekeken te houden als international.