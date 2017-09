Geëmotioneerde Zidane laat zijn tranen de vrije loop tijdens overzicht van zijn carrière

MDB

Voor hun 40-jarig bestaan kwam het Franse Telefoot op de proppen met een interview met Zinedine Zidane. Op zich niets speciaal, ware het niet dat de trainer bij het zien van beelden uit zijn carrière als speler en als coach zijn emoties de vrije loop liet. Wanneer zijn vader Smaïl in beeld verscheen, schoot er een flinke krop in de keel bij de Fransman. We kregen plots een fel geëmotioneerde Zidane te zien.