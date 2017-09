Cancellara heeft nog werk aan de winkel na fietsprestatie in eerste triatlon, al heeft hij een geldig excuus

DMM

Fabian Cancellara (36) is in zijn eerste triatlon 17de geworden. Cancellara nam deel aan de korte triatlon en legde de 500 meter zwemmen, 50 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen af in 2u23:50. De ex-wereldkampioen tijdrijden had voor 50 kilometer fietsen wel 1u45:27 nodig.



Een ietwat mindere prestatie dus en dat een dik jaar na het wielerafscheid van de Zwitserse wielrenner. De 1.200 te overbruggen hoogtemeters vormen wel een valabel excuus voor Spartacus. Een gemiddelde snelheid van 28,6 kilometer per uur valt in dat opzicht dus best goed te praten. Een dertiende tijd van alle deelnemers dan weer iets minder.



Toch werkt Cancellara maar beter nog even verder aan zijn fietsbenen, want volgende week staat op 10 september de tweede editie van "Chasing Cancellara" op het programma, de wielerwedstrijd waarin hij het opneemt tegen een honderdtal geoefende fans/wielertoeristen.