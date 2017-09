Op de McLaren kon Fernando Alonso alweer niet rekenen in Monza, op z'n WAG Linda wel

© instagram lalindaa/photonews.

Het werd alweer een triest weekend voor McLaren-Honda in Italië. Net als Stoffel Vandoorne wist ook Fernando Alonso niet te finishen. Gelukkig kon de Spanjaard in Monza wel op zijn lief rekenen, het Italiaanse model Linda Morselli.

De 28-jarige Morselli is geen onbekende in het racemilieu. In 2007 begon ze een relatie met de legendarische MotoGP-piloot Valentino Rossi, negenvoudig wereldkampioen. Alonso (36) op zijn beurt scheidde in 2011 van Raquel del Rosario, met wie hij in 2006 in het huwelijksbootje gestapt was. Daarna was hij ook samen met, onder andere, de Spaanse celebrity Lara Alvarez. In Monza was de steun van van Morselli alvast opvallend. Ze liepen hand in in hand rond het circuit en zij hield zich discreet op in de paddock.