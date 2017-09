De héérlijke panna van Isco bij Verratti

YP

3/09/17 - 14u09

Imagine still thinking Verratti > Isco pic.twitter.com/S777jxJY1E

Spanje nam gisteravond vlotjes de maat van Italië (3-0) en de man van de wedstrijd was toch wel Isco Alarcón. De aanvallende middenvelder van Real Madrid scoorde twee schitterende goals tegen Gianluigi Buffon en op de koop toe pakte hij ook nog uit met een werkelijk héérlijke panna bij Marco Verratti. Niet de minste natuurlijk, maar de kleine pitbull had het een hele wedstrijd lastig tegen de balvaardige Spanjaard. Geniet mee in bovenstaande video!