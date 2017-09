Waar hij ook gaat: Mourinho zal áltijd met de aandacht gaan lopen

YP

3/09/17 - 10u53

© photo news.

Interlandbreak of niet: Jose Mourinho stond ook dit weekend in de schijnwerpers. Gisteren tekende hij present op Loftus Road, het stadion van QPR, om er deel te nemen aan de 'Game4Grenfell', een benefietwedstrijd. In de tweede helft kwam hij David James vervangen... als doelman. Hij werd meteen opgepept door gelegenheidscoach Alan Shearer, maar het duurde echter niet lang vooraleer hij de bal uit zijn netten mocht vissen én bij die tegengoal meteen ging protesteren voor offside. Nog een wapenfeit: een gele kaart voor tijdrekken. De aard van het beestje, zeker?