Na venijnige opmerking over zijn vroege exit op Twitter, sloegen ook bij Darcis de stoppen even helemaal door

6-1, 6-2 en 6-0: ziehier de kurkdroge cijfers waarmee Steve Darcis (ATP 66) door Guido Pella (ATP 72) in amper anderhalf uur werd uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Na afloop was 'Shark' natuurlijk niet al te best gezind en toen hij op Twitter een venijnige opmerking kreeg, volgde al snel een even giftige repliek.



"De volgende keer laat je beter je plaats aan een jongeling die er echt voor vecht in plaats van je cheque op te pikken door gewoon te komen opdagen", schreef ene 'BabassTips', maar het antwoord van Darcis liet dus niet lang op zich wachten. "Hey kleine kl**tzak, heb je de wedstrijd gezien?! Nee, wel hou dan je grote mond", klonk het bij onze landgenoot. De tweets werden intussen verwijderd, maar worden intussen toch nog gretig gedeeld.

