Red Dragons verzekerd van opvolging: zoon (4) van Matthijs Verhanneman doet het even goed als zijn papa

31/08/17 - 17u02

Terwijl de Red Dragons hoge toppen scheren op het EK volleybal in Polen door topfavoriet Frankrijk te verslaan en zo groepswinnaar te worden, zijn de Belgische clubs al volop bezig met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen.

Ook Knack Roeselare traint dagelijks in Schiervelde om de spelers klaar te stomen voor nationale competitie en de Champions League. In een nieuw filmpje van de 'Sons of Gravity' zien we Matthijs Verhanneman samen trainen met zijn 4-jarige zoon Vince Verhanneman. Vince toont in onderstaande video dat hij al goed overweg kan met een volleybal en zelfs al enkele trickshots van zijn papa kan nabootsen. De opvolging voor de Red Dragons lijkt al verzekerd...



De 'Sons of Gravity' zijn een trickshot-gezelschap in het volleybal, bestaande uit Stijn Dejonckheere, Matthijs Verhanneman, Hendrik Tuerlinckx en nu ook Vince Verhanneman.