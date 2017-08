De transfer met het leukste filmpje op 'Deadline Day' moet deze van Swansea zijn

© rv.

Een gekkenhuis, deze Transfer Deadline Day. Vooral in de Premier League regent het transfers, met vele clubs die hun wenstarget(s) tot op de laatste dag uitstellen om de best mogelijke deal uit de brand te slepen. Onder deze clubs ook Swansea. De Welshmen hebben al Fernando Llorento naar Tottenham laten gaan, zijn nog in de running om Nacer Chadli binnen te halen en hebben met Bayern München een overeenkomst bereikt om de Portugese talentknaap Renato Sanches op uitleenbasis een jaar naar Wales te halen. Om die laatste overgang aan te kondigen en in de verf te zetten, pakken ze uit met een filmpje dat wat betreft humorgehalte moelijk te evenaren is op 'Deadline Day'.