Lionel Messi redt huilend jongetje uit klauwen van security

Lionel Messi heeft een jonge fan die een handtekening wilde uit de klauwen van de security gered. Het jongetje stond te wachten aan het hotel van de Argentijnse selectie, die het vannacht in en tegen Uruguay opneemt in een WK-kwalificatieduel. Toen Messi en co arriveerden, waagde de kleine spruit zijn kans. Hij brak doorheen een cordon aan veiligheidsagenten en stormde richting Messi. Daar geraakte hij niet, want een agent greep hem bij de lurven en voerde de wenende jongen af. Messi had het tafereel echter gezien en riep de jongen bij zich terug. Die kreeg een handtekening, een knuffel en een foto. Goed voor enkele mooie beelden.