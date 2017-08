Hoe Beric zonder iets te doen meteen de Anderlecht-fans op achterste poten kreeg

Door: Mike De Beck

video Meteen nadat bekend raakte dat Robert Beric dit seizoen werd uitgeleend aan Anderlecht, kreeg de nieuwbakken aanvaller al heel wat kritiek over zich heen. Dat nadat er een tweet verscheen over de transfer. Het ging echter om een vals Twitteraccount waardoor Beric dan ook uit de lucht kwam vallen bij zijn aankomst in Neerpede.

"Een droeve dag. Ik had gehoopt om te kunnen blijven. Zie jullie later Saint-Etienne." Afgaande op die tweet leek Beric niet meteen te springen om naar Anderlecht te komen. De man achter de knoppen was echter niet Robert Beric, maar een of andere fan van Saint-Etienne.



"Het eerste wat ze me vroegen toen ik aankwam, was wat ik geschreven had op Twitter", vertelde Beric in Neerpede. "Ik keek raar op, want ik wist van niets. Ik heb namelijk geen Twitter of Instagram. Toen ze me het achteraf toonden, moest ik lachen. Dat was ik niet, dus lig ik er ook niet wakker van."