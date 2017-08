Costa Ricaanse hooligans gaan met elkaar op de vuist, fan riskeert gevangenisstraf van 20 tot 35 jaar voor poging tot moord

Door: Mike De Beck

30/08/17 - Bron: 7 Sur 7, La Nacion, El Grafico

Er duiken enkele verschrikkelijke beelden op vanuit Costa Rica. Enkele minuten voor de partij tusssen Cartaginés en Herediano (0-1) kwam het tot een clash tussen de twee supporterskringen. Op de beelden hierboven is te zien hoe het er stevig aan toe gaat tijdens de supportersgevechten.



Zo wordt een fan (vanaf 1'55") in het nauw gedreven waarop een rivaliserende fan een steen oppikt en die recht op het hoofd van de tegenstander mikt. Het slachtoffer heet Esteban Araya Arias, is een fan van Cartaginés en de verschrikkelijke actie leverde hem een stevige schedelbreuk op.



De dader werd volgens La Nacion ondertussen na de wedstrijd opgepakt door de politiediensten en riskeert een celstraf tussen de 20 en de 35 jaar voor poging tot moord. De laffe daad komt de dader dus duur te staan.