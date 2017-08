Hoe deze barman op slinkse manier 'The Money Fight' vanaf betere plaatsen kon volgen dan Mike Tyson en LeBron James

TLB

30/08/17 - 15u22 Bron: The Sun

Links: Regis zit dichter bij de ring dan Tyson en LeBron James. Rechts: al even poseren in Las Vegas. © rv/photonews.

Floyd Mayweather was zaterdagnacht heus niet de enige die als winnaar de T-Mobile Arena verliet. Ook Oliver Regis, een 32-jarige Britse barman, bracht een gedurfd plan tot een goed einde in Las Vegas. Door een sluwe leugen kon Regis 'The Money Fight' vanaf een betere plaats volgen dan sterren als LeBron James of Mike Tyson. In 'The Sun' doet de superfan van Conor McGregor het verhaal van een knettergek avondje.

© photo news. © photo news. De man uit het Britse Stamford -piekfijn uitgedost in een lichtgrijs maatpak- had ook een plan. Hij zou zich voordoen als één van de leden van het securityteam rond Floyd Mayweather en op die manier proberen om een betere plaats te pakken te krijgen. En zo geschiedde dus ook. Regis glipte in het zog van Mayweathers security naar binnen en hij moest geen ticket tonen. "Anders was ik natuurlijk door de mand gevallen", kijkt de Brit in 'The Sun' terug op zijn "leugentje om bestwil".



Eenmaal binnen kon Regis vervolgens vrij een plaatsje kiezen. Hij plofte zich neer in een stoeltje op de derde rij, vlakbij de boksring en net vóór de neus van sterren als ex-bokser Mike Tyson, NBA-vedette LeBron James of acteur Leonardo DiCaprio. "Natuurlijk voelde ik me een beetje een gluiperd, maar dit was een kans die ik in mijn leven niet meer zal krijgen. Ik kon echt niet geloven dat mijn plannetje gelukt was, en bovendien: er waren in mijn buurt nog wel wat plaatsen vrij. Het is dus zeker niet zo dat ik op de plaats van iemand anders ben gaan zitten." Met some big names last night at Mayweather v Mcgregor! #mayweather #conormcgregor #lasvegas #tmt #themaclife #champions #thor #marvel #chrishemsworth #gerardbutler #amirkhan #jlo #pdiddy #danawhite #lebronjames #demilovato #jamiefoxx 2,614 Likes, 144 Comments - Oliver Regis (@ojentertainment) on Instagram: "Met some big names last night at Mayweather v Mcgregor! #mayweather #conormcgregor #lasvegas #tmt..."