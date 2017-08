Mayweather trakteert crew op Gucci-schoenen en aan de lengte van de rekening te zien mocht dat geld kosten

YP

Floyd Mayweather wist zich afgelopen zaterdagnacht na zijn zege in 'The Money Fight' tegen Conor McGregor te verzekeren van het ongeslagen record (50-0), maar ook van minstens 300 miljoen dollar aan prijzengeld - en de Amerikaan was al steenrijk. Hoogtijd dus om zijn entourage een keertje in de bloemetjes te zetten, want via zijn verhaal op Instagram deelde hij een foto van hem net buiten een winkel van het modemerk Gucci. "Ik heb er negen van hen (uit zijn entourage, red.) meegenomen om schoenen te gaan shoppen", klonk het in het bijschrift. En aan de lengte van het rekeningetje te zien, zal dat 'Money' een aardige duit gekost hebben...