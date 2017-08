Opvallend: Charleroi-fan gaat volledig naakt tijdens zege tegen Zulte Waregem

Door: redactie

Opvallend beeld in de tribunes van Mambourg. Tijdens de 3-2-overwinning tegen Zulte Waregem werd een supporter van Charleroi zo euforisch dat hij volledig naakt de zege vierde. Akkoord, de temperatuur was afgelopen zaterdag bijzonder aangenaam, maar om nu geen kledingstukken meer te dragen is toch een brug te ver. Bekijk de beelden van de uitzinnige fan hieronder.